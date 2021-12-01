تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 25 وفاة و5047 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11633 والإصابات 958,990
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جرينتش+2 08:41
أجهزة أمن السلطة تشارك قوات الاحتلال في حملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات بالضفة
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