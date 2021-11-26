وزير الحرب الإسرائيلي يعتبر المغرب وطنه الثاني!!! ويشارك بصلاة في كنيس بالرباط ضج بالدعاء لجيش الاحتلال وامير المؤمنين

المغرب/ i24NEWS25 العبري

قام وزير الأمن (الحرب) الإسرائيلي بيني غانتس، مساء امس الخميس، بزيارة كنيس تلمود توراة في الرباط للقاء قادة الجالية اليهودية، حيث تليت صلاة من أجل صحة الملك محمد السادس ومن أجل إسرائيل ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي،

وقال غانتس معقبا على هذه الصلاة: “سماع الصلاة من أجل دولة إسرائيل والملك معًا أمر مذهل”.

غانتس الذي يقوم بزيارة رسمية تاريخية للمغرب تستغرق يومين، زار خلالها اليوم قاعدة عسكرية حيث تحدث مع المظليين المغاربة، قال: “لقد أخبرنا المغاربة ان هذا هو وطننا الثاني، كما يجب أن يعرف اليهود المغاربة أن لديهم أيضا موطنا ثانيا في إسرائيل، فالعديد من أعضاء الوفد الاسرائيلي معي هم من أصول مغربية، والأيام الثلاثة الماضية كانت مؤثرة بشكل خاص”.

وكان بيني غانتس، قد وقع، بعد ظهر أمس الاول الأربعاء، اتفاقية أمنية تسمح للصناعات العسكرية الإسرائيلية تنيظم التعاون الاستخباراتي بين البلدين، وستسمح بمشاريع مشتركة للصناعات الدفاعية والتعاون في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية والتدريب المشترك.

كما يتيح الاتفاق إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، مما يجعل من الممكن اقامة تعاون أكثر مرونة بين مؤسساتهما الدفاعية، ويسهل لإسرائيل بيع الأسلحة للمغرب.