ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 27 وفاة و4080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11486 والإصابات 936,619
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المعارضة السعودية تشكك في “حياة” محمد بن نايف، وتتحدى ابن سلمان ان يسمح له بالظهور
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