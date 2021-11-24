المعونة: فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي مطلع الشهر المقبل

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، إن فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) سيبدأ بداية كانون الأول المقبل.

واكد الضمور لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، ان 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1) في العام الجديد، لتضاف إلى 85 ألف أسرة تستفيد من البرنامج، حيث خصصت الحكومة مبلغ 140 مليون دينار للبرنامج الذي سيصبح عدد المستفيدين منه 135 ألف أسرة.

وبين ان آخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونيًا على الرابط “ https://takaful.naf.gov.jo” سيكون يوم 31 كانون الاول المقبل، لافتا الى ان جميع الأسر تستطيع التقدم للبرنامج وتحديث بياناتها باستثناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية “المعونة الشهرية المتكررة”، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي.

واضاف، ان صندوق المعونة بصدد اعادة دراسة موعد تسليم الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج ليصبح كل شهر أو شهرين بدلا من 3 أشهر، على أن يستمر تسليم الدعم النقدي من خلال المحافظ الإلكترونية والبنوك.

ويعتبر برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” من أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأشد فقراً في المملكة، حيث أطلقت الحكومة البرنامج عام 2019، تنفيذا لأولويات عملها ضمن محور التكافل، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.

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