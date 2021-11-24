استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر وستة جنود بجراح في عدوان جوي إسرائيلي على مدينة حمص السورية فجر اليوم الاربعاء

حمص- سانا

استشهد مدنيان وأصيب آخر وستة جنود بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه المنطقة الوسطى في سوريا.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالى الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم الاربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى “إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في السابع عشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف أحد الأبنية الفارغة جنوب دمشق.

قال مصدر عسكري سوري إن ، صباح اليوم الأربعاء، على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة.

من جانبه، قال مراسل “سبوتنيك” في حمص التي استهدفها العدوان الإسرائيلي ، إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب ثالث جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني المدنية بالجهة الغربية من مدينة حمص.