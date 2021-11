عن مؤسّسة الفكر العربي.. صدور كتابي “العَرب والعِلم” باللغتين العربيّة والإنجليزيّة

صدر عن مؤسّسة الفكر العربي كتابان الأوّل بالعربيّة تحت عنوان “العرب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة والابتكار” والثاني باللّغة الإنجليزية

“Empowering Knowledge and Innovation: Challenges for the Arab Countries”

لمؤلّفَيهما الدكتور معين حمزة، والدكتور عمر البزري.

يتشابه الكتابان في مضمونهما ويستندان إلى معطياتٍ ومؤشّراتٍ واحدة، لكنّهما ليسا ترجمةً من لغةٍ إلى أخرى، وهما يختلفان في التوجّه والتحليل والمحاور التي يعالجانها. ويتناول الكتابان آخر ما نُشِر من إحصاءاتٍ وبياناتٍ حول أوضاع البحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار في البلدان العربيّة، ويركّزان على التحوّلات المعرفيّة المستجدّة المرتكزة على التكنولوجيّات الرقميّة والتكنولوجيا الحيويّة والموادّ المستحدَثة، فضلاً عن السبل الآيلة إلى تمكين المجتمع من التفاعل مع المعارف العلميّة.

ويُخصّص الكتابان حيّزاً للمعارف العلميّة للمواطنين العرب، ويستطلعان مدى ثقتهم بالعِلم والعِلميّين مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، كما يركّز الكتابان على دور اللّغة العربيّة في امتلاك ناصية المعارف العلميّة والتكنولوجيّة، وأهمّية تعزيز الثقافة والإعلام العلمي العربي.

يمثّل الكتابان مرجَعين موثوقَين ومُوثّقَين يمكن للمعنيّين بشؤون البحث العلمي والأكاديميّين والطلّاب والمهتمّين بأنشطة التكنولوجيا والابتكار في العالَم العربي، الإفادة من محتوياتهما واستثمارها. كما يرسمان خريطةَ طريقٍ واضحة المعالِم نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تحتاجها بلداننا العربيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكتَابين سيكونان محور بحثٍ ونقاش في الندوات التي ستُعقد حولهما في دولٍ عدّة.

