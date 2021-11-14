إرادة ملكية بإصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان

عمان 14 تشرين الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بـ”جرم إطالة اللسان”.

وتضمن العفو الخاص إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة الشهر الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

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