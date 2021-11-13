الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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جرينتش+2 04:19
جادك الغيث اذا الغيث هما.. امطار غزيرة مساء اليوم السبت وخلال الليل وصباح غد، وتحذير من تشكل السيول في الاودية
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