جادك الغيث اذا الغيث هما.. امطار غزيرة مساء اليوم السبت وخلال الليل وصباح غد، وتحذير من تشكل السيول في الاودية

قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن تحليلات النماذج العددية تشير إلى أن المملكة ستكون اليوم السبت وحتى مساء يوم غد الاحد ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن الأجواء ستكون مغبرة في معظم المناطق، مؤكدة ضرورة أخذ السائقين سالكي الطرق الخارجية، الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح.

وتوقعت الأرصاد الجوية تساقط زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة مع بداية ساعات مساء اليوم، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل مناطق مختلفة من المملكة، تكون الأمطار في جنوب المملكة بما فيها العقبة، غزيرة أحيانا، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد.

ويستمر تأُثير حالة عدم الاستقرار الجوي حتى عصر يوم غد الأحد، حيث تتساقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحياناً، قد يصحبها الرعد في المناطق الجنوبية وأجزاء من وسط وشرق المملكة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة هذه الليلة والصباح الباكر من يوم غد الأحد، خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة واجزاء من شرق ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية لتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الشرقية النشطة. ومن المتوقع تراجع تأثير الحالة الجوية عن المملكة مع ساعات بعد ظهر يوم غد الأحد، مع التحذير من خطر تشكل الضباب فجر الإثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ولمتابعة اخر التحديثات عن الحالة الجوية دعت لزيارة موقع وزارة النقل الالكتروني، او موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، او موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت، او الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 06 ورقم 4916191 06 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER .

وفي وقت سابق قالت الارصاد ان الأجواء ستكون نهار اليوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة.

وتمتد الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء متفرقة من باقي المناطق، يتوقع أن تكون غزيرة في ساعات متأخرة من الليل ولفترات محدودة، ويصحبها الرعد أحياناً في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في جنوب المملكة بما فيها العقبة.

وتبقى المملكة خلال ساعات نهار يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة، كما يتوقع أن تكون الهطولات خلال ساعات الصباح غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وتميل الأجواء مع ساعات المساء إلى الاستقرار التدريجي، لتسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء نهار يومي الإثنين والثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وباردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 12، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الاغوار الشمالية 31 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

منخفضات جوية تنهي الانقطاع المطري

وفي فلسطين توقع الراصد الجوي داود طروة، ان تتأثر المنطقة خلال الفترة القادمة بمنخفضات جوية وطقس شتوي طال انتظاره مع تأخر تساقط الامطار عن المعتاد هذا الموسم، وحصول مختلف المناطق الفلسطينية على كميات قليلة من الامطار منذ بداية الموسم المطري حتى الان.

وأوضح الراصد الجوي، ان أول منخفض جوي شتوي سيبدأ تأثيره على المنطقة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، مع اقتراب كتلة هوائية باردة، يصاحبها تساقط الأمطار على مختلف المناطق، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتابع الراصد الجوي، ان المعطيات الاولية تشير إلى ان المنخفض الجوي القادم سيستمر بالتأثير على المنطقة لأكثر من يوم.

وأضاف الراصد الجوي، أن طقس هذا الأسبوع سيكون متقلبا أيضا، حيث ستشهد بعض المناطق هذه الليلة وغدا الأحد تساقط امطار محلية من الامطار مع ارتفاع نسبة الغبار في الاجواء، ونشاط على الرياح الشرقية التي تزيد الاحساس بالبرودة خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات الصباح والمساء، كما يحتمل تساقط زخات محلية الامطار على بعض المناطق المناطق الثلاثاء والأربعاء ونهاية الأسبوع، مع انخفاض على الحرارة.

وتابع الراصد الجوي، ان منخفض بداية الأسبوع المقبل لن يكون الأخير هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تسقط الامطار لأكثر من مرة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي مع قدوم منخفضات جديدة، وهو ما يعني بدء الموسم المطري والطقس البارد بشكل فعلي، وما ما يستدعي الاستعداد لطقس أكثر برودة من خلال تحضير المدافىء، واتخاذا الاجراءات اللازمة.