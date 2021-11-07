مجلس الوزراء يقر مشروع تعديل الدستور ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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