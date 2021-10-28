مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى “ميتا” “Meta” اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان

أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن “فيسبوك” سيغير اسمه إلى “ميتا” “Meta” اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ أثناء تقديم شركة “ميتافيرس”، إنه “من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا”.

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق. موضحا أن كلمة “ميتا” تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “بعد”.

وأضاف أن الأسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على “metaverse”، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم “فيسبوك” بنسبة 3 بالمئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 2.97 بالمئة، اعتبارًا من الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، إلى 321.50 دولار للسهم الواحد.

وكانت شركة “فيسبوك” قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخلق 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، للمساعدة في بناء “كون الواقع الافتراضي” أو الميتافيرس.

ويشير بعض المشككين إلى أن الأمر يبدو أيضا وكأنه محاولة لصرف الانتباه عما بات يعرف بـ”أوراق فيسبوك”، وهي وثيقة مسربة كشفت الطرق التي تتجاهل بها الشركة التقارير الداخلية والتحذيرات من الأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية أو تضخيمها في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة وجودية بالنسبة لـ”فيسبوك”، حيث كشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية أو تضخيمها في جميع أنحاء العالم، لكنها غالبا ما تتجاهل الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها.