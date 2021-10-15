نبذة عن تاريخ الصحافة الرقمية



لقد تم اختراع الجنس الأول من الصحافة الرقمية ، المسمى تليتكست ، في المملكة المتحدة في عام 1970. كانت قناة المعلومات عبارة عن نظام يسمح للمشاهدين باختيار الأخبار التي يرغبون في قراءتها ومشاهدتها على الفور. والمعلومات المقدمة من خلال النص التليفزيوني مختصرة وفورية ، شبيهة بالمعلومات التي نراها في الصحافة الرقمية اليوم. لقد تم بث المعلومات بين إطار إشارة تلفزيونية في ما يسمى بالفاصل الزمني للطمس العمودي أو VBI

لقد اعتمد الصحفي الأمريكي هانتر س. طومسون على تقنية الاتصالات الرقمية المبكرة بدءًا من استخدام جهاز الفاكس لتقديم تقرير عن مسار الحملة الرئاسية الأمريكية في عام 1971 كما هو موثق في كتابه الخوف والبغض على مسار الحملة.

بعد اختراع النص التليفزيوني ، تم اختراع فيديوتيكس ، حيث كان بريستيل أول نظام في العالم ، تم إطلاقه تجاريًا في عام 1979 مع العديد من الصحف البريطانية مثل فاينلشل تايمز التي تصطف لتقديم أخبار الصحف عبر الإنترنت. تم إغلاق فيديوتيكس في عام 1986 بسبب الفشل في تلبية طلب المستخدمين.

لقد لاحظت شركات الصحف الأمريكية التكنولوجيا الجديدة وأنشأت أنظمة الفيديو الخاصة بها ، وأكبرها وأكثرها طموحًا هي فيوترون ، وهي خدمة تابعة لشركة نايت ريدر التي تم إطلاقها في عام 1981. ومن بينها كايكوم في شيكاغو و جيتواي في لوس أنجلوس. تم إغلاق كل منها بحلول عام 1986.

بعد ذلك جاءت أنظمة نشرة الكمبيوتر. في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، بدأت عدة صحف صغيرة تقدم خدمات إخبارية عبر الإنترنت باستخدام برامج بي بي إيس وأجهزة مودم الهاتف. أولها كان ألبوكيرك تريبيون في عام 1989.

بعد ذلك أطلقت شركة ” عالم ألعاب الكمبيوتر” في سبتمبر 1992 خبر استحواذ إليكترونيك آرت على Origin Systems على بروديجي ، قبل طرح الإصدار التالي للطباعة. ثم بدأت المواقع الإخبارية على الإنترنت في الانتشار في التسعينيات. من أوائل المتبنين كانت دي نيوز و أوبسيرفر في رالي بولاية نورث كارولينا التي قدمت الأخبار عبر الإنترنت باسم ناندو . كتب ستيف فيلفانتون على موقع

معهد بوينتر على الويب عن ناندو ، المملوك لشركة The NO يقول ” لقد تطور ناندو إلى أول موقع إخباري جاد ومهني على شبكة الويب العالمية”. نشأ الموقع في أوائل التسعينيات “.

يُعتقد أن هناك زيادة كبيرة في الصحافة الرقمية على الإنترنت حدثت في هذا الوقت تقريبًا عندما ظهرت أول متصفحات الويب التجارية مثل Netscape Navigator (1994) و Internet Explorer (1995) بحلول عام 1996 ، كان لمعظم المنافذ الإخبارية وجود على الإنترنت. وعلى الرغم من إعادة توجيه المحتوى الصحفي من مصادر نصية / فيديو / صوتية أصلية دون تغيير في الجوهر ، إلا أنه يمكن استهلاكه بطرق مختلفة بسبب شكله عبر الإنترنت من خلال أشرطة الأدوات والمحتوى المُجمَّع حسب الموضوع والروابط النصية. كانت دورة الأخبار على مدار 24 ساعة والطرق الجديدة للوحات الويب للتفاعل بين المستخدم والصحفي من بين السمات الفريدة للتنسيق الرقمي. في وقت لاحق ، بوابات مثل AOL و ياهو ومجمعات الأخبار الخاصة بهما (المواقع التي تجمع وتصنف الروابط من مصادر الأخبار) أدت إلى وكالات إخبارية مثل أسوشايتيد بريس لتوفير محتوى مناسب رقميًا للتجميع يتجاوز الحد الذي يمكن لمزودي الأخبار استخدامه في الماضي.

أيضًا ، تم تأسيس صالون في عام 1995. وفي عام 2001 ، أطلقت مجلة الصحافة الأمريكية اسم صالون الإنترنت على “المكان المستقل البارز للصحافة”.

في عام 2008 ، ولأول مرة ، أفاد المزيد من الأمريكيين بالحصول على أخبارهم الوطنية والدولية من الإنترنت ، بدلاً من الصحف. فقد حصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا بشكل أساسي على أخبارهم عبر الإنترنت ، وفقًا لتقرير مركز بيو للأبحاث. استمر جمهور المواقع الإخبارية في النمو بسبب إطلاق مواقع إخبارية جديدة ، واستمرار الاستثمار في الأخبار عبر الإنترنت من قبل المؤسسات الإخبارية التقليدية ، والنمو المستمر في جمهور الإنترنت بشكل عام. خمسة وستون بالمائة من الشباب يلجون الآن بشكل أساسي إلى الأخبار عبر الإنترنت.

مواقع الأخبار الرئيسية هي أكثر أشكال إنتاج الوسائط الإخبارية على الإنترنت انتشارًا. اعتبارًا من عام 2000 ، أصبحت الغالبية العظمى من الصحفيين في العالم الغربي يستخدمون الإنترنت بانتظام في عملهم اليومي. بالإضافة إلى المواقع الإخبارية السائدة ، توجد الصحافة الرقمية في مواقع الفهرس والتفييئ (المواقع التي لا تحتوي على الكثير من المحتوى الأصلي ولكن العديد من الروابط لمواقع الأخبار الحالية) ، ومواقع التعريف والتعليقات (مواقع حول قضايا الإعلام الإخباري مثل المراقبون الإعلاميون) ، والمشاركة والمناقشة ( المواقع التي تسهل اتصال الأشخاص ، مثل سلاشدوت. كما تعد المدونات أيضًا ظاهرة أخرى من ظواهر الصحافة الرقمية قادرة على الحصول على معلومات جديدة ، بدءًا من المواقع الشخصية إلى تلك التي تضم جماهير مئات الآلاف. الصحافة الرقمية تشارك في ظاهرة الصحافة السحابية والتدفق المستمر للمحتويات في المجتمع العريض.

قبل عام 2008 ، كانت الصناعة تأمل في أن يكون نشر الأخبار عبر الإنترنت مربحًا بما يكفي لتمويل تكاليف جمع الأخبار التقليدية. وبالتالي، في عام 2008 ، بدأ الإعلان عبر الإنترنت في التباطؤ ، ولم يتم إحراز تقدم يذكر نحو تطوير نماذج أعمال جديدة. يصف مشروع بيو للتميز في الصحافة تقريره لعام 2008 عن حالة وسائل الإعلام بأنها الأكثر كآبة على الإطلاق. على الرغم من حالة عدم اليقين ، يتحدث الصحفيون عبر الإنترنت عن توسيع غرف التحرير. ويعتقدون أن الإعلان من المرجح أن يكون أفضل نموذج للإيرادات يدعم إنتاج الأخبار عبر الإنترنت.

لقد قامت العديد من المؤسسات الإخبارية الموجودة في وسائل الإعلام الأخرى أيضًا بتوزيع الأخبار عبر الإنترنت ، ولكن قد اختلف مقدار استخدامها لهذه الوسيلة الجديدة. استخدمت بعض المؤسسات الإخبارية الويب حصريًا كمنفذ ثانوي لمحتواها. جمعية الأخبار على الإنترنت ، التي تأسست عام 1999 ، هي أكبر منظمة تمثل الصحفيين عبر الإنترنت ، وتضم أكثر من 1700 عضوًا يتمثل مصدر رزقهم الرئيسي في جمع أو إنتاج الأخبار لعرضها رقميًا.

يتحدى الإنترنت المؤسسات الإخبارية التقليدية بعدة طرق. قد تفقد الصحف الإعلانات المبوبة لمواقع الويب ، والتي غالبًا ما تستهدفها الاهتمامات بدلاً من الجغرافيا. هذه المنظمات معنية بالخسارة الحقيقية والمتصورة للمشاهدين وتوزيعها على الإنترنت.

إن الصحافة المحلية الفائقة هي صحافة داخل مجتمع صغير جدًا. تعد الصحافة شديدة المحلية ، مثل الأنواع الأخرى من الصحافة الرقمية ، ملائمة جدًا للقارئ وتوفر معلومات أكثر من الأنواع السابقة للصحافة. إنها مجانية أو غير مكلفة.

تقارير عن اقتحام فيسبوك في الصحافة

لقد تم الاعتراف بأن فيسبوك قد استثمر بكثافة في مصادر الأخبار على وسائل الإعلام الإخبارية المحلية. صرح جوش كونستين ، الصحفي في تيك كرانش ، في فبراير 2018 ، أن الشركة قد “انتحلت الأعمال الإخبارية” واستخدمت الرعاية لجعل العديد من ناشري الأخبار “كتّاب أشباح”. في يناير 2019 ، أعلن مؤسسها مارك زوكربيرج أنه سينفق 300 مليون دولار لشراء الأخبار المحلية على مدى ثلاث سنوات.

ترجمة بتصرف

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