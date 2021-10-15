الجيش السوري يرفض استخدام منظوماته لصد الهجوم الإسرائيلي امس بسبب تحليف طائرتين مدنيتين في سماء المنطقة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية رفضت إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته الأربعاء 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء امس الخميس ونقله موقع “روسيا اليوم ، إن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع “F-16” دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.

وتابع كوليت: “لقد أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع”.

وذكر أن “القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا بعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق، خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي”.

وسبق أن أكد الجيش السوري، امس الخميس، استشاد أحد جنوده وجرح 3 آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف منطقة تدمر وسط البلاد ليل الأربعاء.