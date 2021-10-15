وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة كورونا و548 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 813,838
أهم العناوين
جرينتش+2 06:02
الجيش السوري يرفض استخدام منظوماته لصد الهجوم الإسرائيلي امس بسبب تحليف طائرتين مدنيتين في سماء المنطقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني