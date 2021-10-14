حركة فتح (الإنتفاضة) تنعي المناضل الفلسطيني عدلي الخطيب “أبو فاخر ”

نعت حركة فتح/ الانتفناضة المناضل الوطني الفلسطيني الكبير، عدلي الخطيب “أبو فاخر”، أمين السر المساعد للحركة الذي وافته المنية في أحد مشافي دمشق بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الحركة في بيان اصدرته يوم الاثنين الماضي بهذه المناسبة الحزينة..

تنعي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ الانتفاضة / الى جماهير شعبنا الفلسطيني والعربي الشهيد القائد : محمد عدلي شاهين الخطيب (ابو فاخر) أمين السر المساعد للجنة المركزية لحركة فتح / الانتفاضة، الذي انتقل الى رحمة الله في يوم الاثنين الموافق 11/10/2021 بعد حياة مليئة بالنضال , حيث قدم لفلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية مساهمة كبيرة بالعطاء و التضحية , و كان قائدا صلبا لا تلين عزيمتهن عرفته ميادين وساحات النضال المختلفة في فلسطين و الاردن و لبنان و سوريا.

لقد مثل الشهيد القائد إنموذجا للمناضل الصلب الذي لا يكل و لا يمل , قضى حياته في خدمة شعبه و قضيته الوطنية، وكان متميزا في دوره القيادي الذي تبوأه كأمين سر مساعد للجنة المركزية، بالإضافة الى المهمات النضالية الاخرى التي تسلمها في صفوف الحركة.

الرحمة و المغفرة لروحه الطاهرة وقد تم التشييع يوم الاربعاء الموافق13/10/2021 من مشفى دار الشفاء الى جامع الماجد حيث تمت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر, وجرى الدفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك .

يُقبل العزاء في مكتب امانة سر حركة فتح الانتفاضة الكائن في ساحة التحرير مقابل جامع الفردوس، اعتبارا من يوم الاربعاء والخميس و الجمعة 13 ــ 14 ــ 15 / 10 / 2021 من الساعة الخامسة و حتى السابعة مساء .

عهدا للشهيد البطل ان نستمر بالثورة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني

اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة 11 / 10/ 2021

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