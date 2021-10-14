اجواء خريفية معتدلة في اغلب مناطق المملكة حتى السبت المقبل

تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجيا كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولاً مطرياً، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما الأحد فسيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 23، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 35 – 24، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.