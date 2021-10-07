المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:57
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة كورونا و871 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 806,704
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