المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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جرينتش+2 12:56
لتعمقه غير المسبوق في آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين .. منح جائزة نوبل في الآداب للكاتب التنزاني عبد الرازق غورنة
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