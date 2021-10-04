وزارة الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بسلطنة عمان نتيجة إعصار شاهين

أكد مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، عدم إصابة أي مواطن أردني في سلطنة عمان نتيجة تعرضها لإعصار “شاهين”.

وقال، خلال مداخلته على راديو هلا ، إن تعداد الجالية الأردنية في سلطة عمان تبلغ 12 ألف مواطن، حيث قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في مسقط بإصدار البيانات تدعو فيها المقيمين إلى أهمية أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومتابعة التقارير والنشرات الجوية، وأهمية التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالسلامة العامة.

وأضاف أنه مع توقع دخول العاصفة التي بدأت تتحول إلى منخفض إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن السفارة الأردنية أعادت نشر البيانات التي تدعو فيها المقيمين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية، كما أعادت نشر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة.