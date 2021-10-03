لا إلغاء أو تعديل للمادة 195 من قانون العقوبات الخاصة باطالة اللسان

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، اليوم الأحد، إن لا نية لدى الحكومة لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات.

وأضاف الخرابشة، أن “المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني”، مشيرا إلى أن “لجنة في وزارة العدل ستحصي اليوم الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان”، وفق قناة المملكة.

وتابع أن “العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا”.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:

1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.