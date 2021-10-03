لاول مرة في التاريخ.. مصر للطيران تبدأ اليوم تسيير رحلاتها إلى تل أبيب، عقب لقاء بينيت مع السيسي في القاهرة مؤخراً

بدأ، اليوم الأحد، تشغيل خط طيران رسمي لشركة الطيران المصرية إلى إسرائيل، وذلك لأول مرة في التاريخ، على أن تهبط ظهر اليوم أول طائرة تابعة لمصر للطيران في تل أبيب.

وقد أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأنه “منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 ، أنشأت مصر شركة “طيران سيناء” لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن “مصر للطيران” لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

وكانت مصادر في الناقل الجوي المصري قد ذكرت، في سبتمبر الماضي، أن مصر للطيران ستبدأ اعتبارا من أكتوبر تسيير عدة رحلات أسبوعيا بين القاهرة وتل أبيب.

وقد تزامن حديث المصادر مع أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات.

وكانت آخر زيارة رسمية سابقة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر تلك التي قام بها بنيامين نتانياهو للقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك في يناير 2011 في شرم الشيخ، قبيل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك من السلطة.

ومصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة مصالحة مع إسرائيل، وذلك في عام 1979 لكن العلاقات ظلت فاترة ومقتصرة على التعاون الأمني وصلات اقتصادية محدودة.

وفي سبتمبر الماضي، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأجرى الجانبان محادثات بشأن العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية والقضايا الثنائية.

وتلقى بينيت، وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو، دعوة من السيسي، في أغسطس الماضي.

ولعبت مصر دورا بارزا، منذ مايو، في الوساطة ومحاولة تنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد صراع استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

كما بدا أن زيارة بينيت أعطت دفعة لروابط النقل بين البلدين، بحسب رويترز، وقال بينيت إن المحادثات التي جرت في منتجع شرم الشيخ شملت الدبلوماسية والأمن والاقتصاد. وأضاف قبل أن يستقل الطائرة عائدا “وضعنا أسس اتصال عميق للمضي قدما”.

وبالتزامن مع هذه الزيارة أيضا، قالت وزارة النقل الإسرائيلية إن معبر طابا الحدودي بين إسرائيل وسيناء، وهو نقطة دخول السائحين الإسرائيليين، عاد للعمل بالكامل، مع رفع قيود فرضت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصلت اليوم الأحد، ولأول مرة في التاريخ، طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب، وفق موقع “YNET”.

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