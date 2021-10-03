في ذكرى هبة القدس والأقصى: لن ننسى ولن نغفر

تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و1222 إصابة كورونا و780 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 803,923
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