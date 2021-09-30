حزب الله يعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

أعلن “حزب الله” اللبناني، مساء اليوم الخميس، مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان.

وقالت قناة “المنار” اللبنانية: “مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة”.

وأضافت القناة: “تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس الواقع في 30.09.2021 من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة”.

هذا وقد أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

وبدورها، أكدت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.