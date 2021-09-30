الشهيد الثالث اليوم.. استشهاد الشاب محمد عبد الكريم ابو عمار برصاص الاحتلال شرق البريج بقطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر المقاومة أن الشاب محمد محمد عبدالكريم عمار قد ارتقى شهيدًا برصاص قناص إسرائيلي خلال اصطياده الطيور شرق البريج وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء فلسطين منذ صباح اليوم إلى ثلاثة، بعد استشهاد المقاوم علاء زيود في برقين، والشابة إسراء خزيمية من قباطية قرب المسجد الأقصى. المصدر : شهاب

وقد نعت حركة المقاومة الشعبية الشهيد محم أبو عمار ، وقالت، في تصريح اليوم الخميس، إنّ عملية إعدام المواطن أبو عمار جريمة تضاف لسجل الطغيان الإسرائيلي، مشدّدة على وجوب وضع حد لهذا التطرف والإجرام الإسرائيلي.

وأضافت “لن نسمح للعدو بالاستمرار في سفك الدماء وأمامنا خيارات أخرى لحماية أبناء شعبنا من جرائم الإعدام الممنهج”.

وتابعت “دماء الشهداء وجراح المصابين أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها، وبإذن الله تكون هذه الدماء نورًا يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والاحتلال”.

وأعلنت وزارة الصحة ظهر الخميس استشهاد المواطن محمد أبو عمار (40 عامًا) شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة؛ جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة أطلقه جنود الاحتلال.