وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 8 وفيات و1027 إصابة كورونا و790 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 800,745
أهم العناوين
جرينتش+2 07:29
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن ما بين 3.5 الى 22 عاما لـ 19 متهما بقضية التبغ يتقدمهم عوني مطيع
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني