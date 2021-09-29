وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 8 وفيات و1027 إصابة كورونا و790 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 800,745
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جرينتش+2 07:28
ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و1052 إصابة كورونا و904 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 799,849
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