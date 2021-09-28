نقابة أصحاب شركات التخليص تثمن عالياً فتح حدود جابر

رحب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة،بقرار وزير الداخلية، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز جابر)اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.

وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يعد خطوة مهمة، ستنعش الحركة التجارية بين البلدين والترانزيت، وتخفض التكاليف الإضافية التي يتكبدها التجار بسبب نظام (باك تو باك)، وتسهّل انسياب البضائع بين كلا البلدين ولبنان ودول الخليج.

ولفت إلى أن إعادة فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن والمسافرين، سيشجع دول الخليج العربي، على تحميل بضائعهم على متن الشاحنات الأردنية.

وجدد مطالبته بإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، لتعزيز الحركة التجارية وتجارة الترانزيت، وإعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين بهذا الخصوص.

وأكد أن هناك زيادة في حجم العمل بالبضائع الواردة من العقبة إلى سوريا، تتجاوز 600 بالمئة، ما يستدعي تقديم تسهيلات جمركية، لانسياب البضائع من وإلى الأردن وعبره إلى سوريا ولبنان والعكس.

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