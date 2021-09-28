سفير السلطة لدى تركيا يوضح قضية اختفاء الفلسطينيين فيها

تحدث سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن قضية اختفاء فلسطينيين في دولة تركيا خلال الأيام الماضية.

وقال السفير مصطفى في حديث لإذاعة أجيال التابعته وكالة سوا، إن ظاهرة الاختفاء بالفعل غريبة، وفردية، وملفتة للنظر، مشيرًا إلى أنها تمت خلال شهر سبتمبر الحالي في أوقات متقاربة لمواطنين يعيش جزء منهم في اسطنبول، وجزء في مدن أخرى كمدينة كونيا، بالإضافة إلى حالة اختفاء على الحدود التركية واليونانية.

وأضاف: “ليس هناك معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيمن يقف خلف عملية اختفائهم، نولي كل اهتمام، ونعرف حجم القلق الذي ينتاب أهاليهم، وأبناء شعبنا.

وأكد السفير الفلسطيني على التواصل الدائم والمباشر بشكل لحظي، مع كل مؤسسات الدولية التركية لكشف مصير اختفائهم.

وتابع: “حتى الآن ليس هناك معلومات، نواصل ضغطنا على المؤسسات المعنية من أجل القيام بالمطلوب منهم وكشف مصير المختفين”، لافتًا إلى أن الدولة التركية مسؤولة عن توفير حماية لهم.

وزاد مصطفى: “أمس كان لنا عدة اجتماعات مع الجانب الرسمي التركي بهذا الصدد، ونأمل أن نسمع قريبا معلومات، حتى يتم كشف مصيرهم ويعودوا سالمين لأهاليهم، وأعمالهم، حيث أن جزءًا منهم يعمل في مجالات متعددة، وطلاب يدرسون في الجامعات”.

ونوه السفير: “لا نريد تضخيم الأمر بالنسبة لنا، ولا نريد تصدير الخوف لأحد، خصوصا أن السفارة تعمل على التنسيق مع الجالية، والمؤسسات الفلسطينية، إلى جانب التنسيق مع تركيا، مضيفًا: “المسؤولية ستكون مباشرة وكبيرة اذا كانوا موقوفين لدى أجهزة الدولة، فيجب حينها الإعلان عن ذلك”.

وختم السفير الفلسطيني حديثه: “نتحرك على كل هذه المستويات، ونحن جميعا نُعتبر في إطار خلية أزمة لكي تتكشف أمور اختفائهم وعودتهم سالمين”.