استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء “حماس” بالضفة

استشهد اربعة فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت عملية مداهمات واعتقالات واسعة في شمال الضفة ومحافظة القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل اواخر الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات “اليمام” ووحدة “دفدوفان”.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال ، 3 شبان بعد أن أصابتهم، في أعقاب اشتباك مسلح في منطقة عين عجب ببلدة بيت عنان قضاء القدس، بينما خاض مسلحون اشتباكات مع جنود الاحتلال في مناطق مختلفة بمحافظة جنين.

في غضون ذلك قالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين، وخاصرت منزلا فيها منذ ساعات فجر اليوم بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وقالت مصادر محلية في القرية أن تعزيزات عسكرية وسيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى القرية منذ أكثر من أربع ساعات، وان اصوات اطلاق نار تسمع في القرية بين الحين والآخر في برقين.

كما قالت مصادر أمنية فلسطينية أن شابا أصيب برصاصة بالقدم خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر دان في جنين، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين فجر اليوم في البلدة واسفرت عن اعتقال مواطن آخر.

وعند منتصف الليله الماضية، قالت مصادر إعلامية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت احمد ابو ارميلة ومحمد مازن السعدي بالقرب من محطة وقود النفاع في مدينة جنين خلال كمين تم نصبه لهما .

ومن جانبه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات “اليمام” ووحدة “دفدوفان”.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب من بلدة برقين في جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

و الشهيد هو الشاب أسامة صبح (22 عامًا)، وكان وصل مستشفى ابن سينا بحالة صحية حرجة، نتيجة إصابته برصاصة من النوع الحي في الظهر.

وفي الساعات الأولى من الفجر، حاصرت قوات جيش الاحتلال منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان قضاء القدس، وقام جنود الاحتلال بإطلاق بالقرب من العين.

وسمع دوي انفجار ضخم في محيط عين عجب، بينما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة بيت عنان، بينما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات جيش الاحتلال إلى منطقة شمال غرب القدس.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن الانفجارات التي سمع صوتها هي عبارة عن تفجير لهذا الكوخ الصغير المتواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة في فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.

واندلعت مواجهات في بلدة بدو بعد الإعلان عن استشهاد شابين وإصابة ثالث في كوخ قريب من عين عجب شرقي بلدة بيت عنان.

pic.twitter.com/9iQMwgVWbT اقتحام بلدة برقين قضاء جنين وتبادل اطلاق نار كثيف بين جيش العدو وبين المقاومين وحدث عدة اصابات بين الطرفين الصحف العبرية بتقول ان تم القضاء ع اثنين من المقاومين ولحد هذة اللحظة اطلاق نار كثيف بين جيش الاحتلال والمقاومين وغير واضح

اللهم سلم#جنين_تقاوم — MAJHOOL (@MAJHUL28) September 26, 2021