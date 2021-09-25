القائمة الكاملة باسماء اعضاء اللجان المؤقتة لإدارة مجالس المحافظات

قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان تشكيل لجانٍ مؤقتة لتقوم مقام مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي ستتم في نفس اليوم مع انتخابات المجالس البلدية،

يأتي ذلك إنفاذاً لاحكام قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5746) تاريخ 23/9/2021.

وفيما يلي اسماء المشمولين بهذه التشكيلات..

1) لجنة مجلس محافظة العاصمة عمان:

مساعد محافظ العاصمة لشؤون التنمية رئيساً وعضوية كل من:

⦁ نائب رئيس لجنة امانة عمان الكبرى

⦁ رئيس لجنة بلدية الجيزة الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الموقر الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية سحاب

⦁ رئيس لجنة بلدية ناعور

⦁ السيدة ديما سختيان / عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان.

⦁ السيد نبيل محمد محمود الخطيب/عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان .

⦁ السيد سعود محمد الزهير/عضو فرع اتحاد مزارعين العاصمة .

2) لجنة مجلس محافظة إربد:

مساعد محافظ اربد لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية دير ابي سعيد الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية السرو

⦁ رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل

⦁ رئيس لجنة بلدية المزار الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الطيبة الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الوسطية

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى

⦁ السيدة فايزة خضر الملاح / عضو مجلس إدارة غرفة صناعة اربد.

⦁ السيد اكرم عرفات موسى /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة اربد.

⦁ السيد احمد عبد العزيز الرواشدة /عضو فرع اتحاد مزارعين اربد .

⦁ السيد خالد سالم ارشيدات /عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة اربد

4) لجنة مجلس محافظة البلقاء:

مساعد محافظ البلقاء لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية دير علا الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الشونه الوسطى

⦁ رئيس لجنة بلدية عين الباشا الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الفحيص

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى

⦁ السيد تيسير عودة الزعبي/عضو مجلس إدارة غرفة تجارة السلط.

⦁ السيد نبيل بشير فرحان/عضو فرع اتحاد مزارعين البلقاء .

⦁ السيد محمد عبد القادر خريسات /عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة السلط

5) لجنة مجلس محافظة الزرقاء:

مساعد محافظ الزرقاء لشؤون التنمية رئيساً وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية الهاشمية الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الرصيفة

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية الزرقاء

⦁ السيدة دينا خياط / عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء.

⦁ السيد عماد محمود أبو البندورة /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء.

⦁ السيده سميرة سعيد معوض/عضو فرع اتحاد مزارعين الزرقاء .

6) لجنة مجلس محافظة مادبا:

مساعد محافظ مادبا لشؤون التنمية رئيساً وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية ذيبان الجديدة

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى

⦁ السيد محمود فلاح الطرمان /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة مادبا .

⦁ السيد مشعل عبد الحافظ العرامين/عضو فرع اتحاد مزارعين مادبا .

⦁ السيد عماد محمد أبو رضوان/عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة مادبا .

7) لجنة مجلس محافظة عجلون:

مساعد محافظ عجلون لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى

⦁ السيد محمد حمد البعول /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عجلون .

⦁ السيد محمد يوسف عليوة /عضو فرع اتحاد مزارعين عجلون .

⦁ السيد صهيب محمد علي شحادة القضاة/عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة عجلون

8) لجنة مجلس محافظة معان:

مساعد محافظ معان لشؤون التنمية رئيساً وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية الشوبك الجديدة

⦁ رئيس لجنة بلدية الحسينية الجديدة

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية معان الكبرى

⦁ السيد نبيل عبدالله أبو رخية/عضو مجلس إدارة غرفة تجارة معان .

⦁ السيد بخيت زعل النعيمات/عضو فرع اتحاد مزارعين معان .

⦁ المهندس ماجد ناصر الحسنات / عضو مجلس مفوضي إقليم البترا .

9) لجنة مجلس محافظة الطفيلة:

مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية رئيساً وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية بصيرا .

⦁ رئيس لجنة بلدية الحسا .

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى .

⦁ السيد فخري علي العوران / عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الطفيلة .

⦁ السيد محمد ضيف الله احمد الزرقان/عضو فرع اتحاد مزارعين الطفيلة .

⦁ السيد حمدان محمد الهواملة /عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة الطفيلة

10) لجنة مجلس محافظة الكرك:

مساعد محافظ الكرك لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجديدة .

⦁ رئيس لجنة بلدية شيحان .

⦁ رئيس لجنة بلدية الاغوار الجنوبية .

⦁ رئيس لجنة بلدية عبدالله بن رواحة .

⦁ رئيس لجنة بلدية القطرانة .

⦁ رئيس لجنة بلدية عي

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى .

⦁ السيد محمد فايق القروم /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك .

⦁ المهندس سعد عطا الحجران /عضو فرع اتحاد مزارعين الكرك .

⦁ الدكتور احمد عبد المهدي المحادين /عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة الكرك .

11) لجنة مجلس محافظة جرش:

مساعد محافظ جرش لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى .

⦁ السيد رائد فوزي الكنجي /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جرش.

⦁ السيد فواز عبدالرحيم العتوم /عضو فرع اتحاد مزارعين جرش .

⦁ السيد ماجد محمود بني مصطفى /عضو مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لأعمار مدينة جرش

12) لجنة مجلس محافظة العقبة:

مساعد محافظ العقبة لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة

⦁ السيد منصور مسلم شعت /عضو مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة.

⦁ السيد معوض علي محمد الزوايدة /عضو فرع اتحاد مزارعين العقبة .

⦁ المهندس عبدالله موفق ياسين / عضو مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية

هذا وقد ارجأت وزارة الادارة المحلية إعلان اسماء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق، بعد اعلانها اسماء بقية مجالس محافظات المملكة.

مصدر مطلع في وزارة الادارة المحلية، كشف أن ارجاء إعلان اسماء اللجنة المؤقتة لمجلس المفرق جاء بعدما تبين أن احد المعينيين في اللجنة متوف منذ سنوات.

وكان تقرر تشكيل لجنة مجلس محافظة المفرق من:

مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية رئيساً، وعضوية كل من:

⦁ رئيس لجنة بلدية الصالحية ونايفة .

⦁ رئيس لجنة بلدية الرويشد .

⦁ نائب رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى .

⦁ السيد جودت محمد الشديفات/عضو مجلس إدارة غرفة تجارة المفرق.

⦁ السيد جزاع عواد غراف السرحان /عضو فرع اتحاد مزارعين المفرق.

غير أن الوزارة قررت عدم اعلان الاسماء وارجاء ذلك الى يوم غد الأحد..