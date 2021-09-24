دموع فلسطينية في الكونغرس.. النائبة رشيدة طليب تنفجر بالبكاء في البرلمان الأمريكي بعد قرار دعم “القبة الحديدية”/ فيديو

استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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