استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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جرينتش+2 11:32
جديد الأسيرين محمد ومحمود العارضة.. أسمينا النفق “الطريق إلى القدس”، واهدينا هذا الانتصار الى شهداء الحركة الأسيرة
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