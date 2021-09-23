ايلول ذيله مبلول.. كتلة هوائية رطبة تؤثر اليوم الخميس، وزخات خفيفة غدا

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية رطبة لطيفة الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الجمعة تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (5-6) درجات مئوية وتكون الأجواء غائمة جزئياً ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة. ويتوقع خلال ساعات الصباح تساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة قد تمتد إلى اجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وترتفع السبت، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.