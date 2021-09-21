دائرة الجمارك تحبط تهريب مخدرات من معبر جابر الحدودي

صرح الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وإدارة مكافحة المخدرات، قد تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والمقدرة بمليوني حبة.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه تم ضبط المحتويات اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة ومحملة (بأدوات منزلية) وكانت ومخبأة بطريقة احترافية داخل اطارات “كاوتشوك”.

وأكد انه “على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة”.