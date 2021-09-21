الأرصاد الجوية: غدا الاربعاء موعد الاعتدال الخريفي

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن موعد الاعتدال الخريفي لهذا العام سيصادف يوم غد الأربعاء، حيث ستكون الشمس عمودية على خط الاستواء وسوف يتساوى عدد ساعات الليل والنهار في هذا اليوم تقريبا.

وقد أعلن امس عن بدء فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي، ومما يلفت النظر في هذا اليوم، أن الشمس تشرق عند الدرجة 90 تماماً، فيما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

وبين مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، أن خريف هذا العام سوف يستمر فلكياً لمدة 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، حتى الحادي والعشرين من كانون الأول المقبل، وهو أول أيام الانقلاب الشتوي.

وأضاف آل خطاب في بيان صحافي ، أن فصل الخريف يشهد عادةً أنماطاً متعددة من الأجواء تتراوح بين أجواء جافة ودافئة الى حارة نسبياً وحارة وأحيانا أجواء ماطرة وباردة نتيجة تأثر المنطقة والمملكة بأنظمة جوية، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر والمنخفضات الجوية المصحوبة بجبهات هوائية باردة ودافئة.

وتشير الدراسات في إدارة الارصاد الجوية، بأن معدل درجة حرارة خريف 2020، كان هو الأعلى منذ 100عام ماضية وبزيادة عن معدله العام بـ 4ر3 درجة مئوية في محطة رصد جوي مطار عمان المدني.

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