مجلس الوزراء يوافق على تعيين لجنة لإعمار المسجد الأقصى

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تعيين لجنة لإعمار المسجد الأقصى المبارك والصّخرة المشرّفة، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وعضويّة كلّ من: مدير عام دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس الدّكتور محمّد عزّام الخطيب التميمي (نائباً للرئيس)، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة الدكتور عبدالله الدّعجة، وسماحة الشّيخ عبد العظيم سلهب، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى الدكتور وصفي الكيلاني، ومدير عام دائرة الشّؤون الفلسطينيّة، وأمين عام اللّجنة الملكيّة لشؤون القدس، ومدير مديريّة المسجد الأقصى وشؤون القدس الدكتور عبد الستّار القضاة.

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين التالية أسماؤهم في مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة: الدكتور ليث العجلوني رئيساً، وعضويّة رائدة النبر، وفراس العدوان، والدكتور عبد الرؤوف الربابعة، بالإضافة إلى تعيين عادل شرف الدّين بينو عضواً جديداً في المجلس.