قائد لواء غولاني الصهيوني: في كل ليلة يتم إطلاق النار على جيشنا ثلاث أو خمس مرات من مخيم جنين
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انتهاء تقديم طلبات الالتحاق لبرنامج التجسير بالجامعات الرسمية
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