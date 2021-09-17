“فاوتشي” كبير خبراء الأمراض المعدية الامريكي: لقاحات كورونا لا تسبب العجز الجنسي ومشاكل في الإنجاب عند الرجال والنساء

أثارت مغنية الراب العالمية، نيكي ميناج، الكثير من الجدل والإثارة عقبها نشرها لتغريدات زعمت فيها أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تسبب العجز الجنسي ومشاكل في الإنجاب لدى الرجال والنساء، مما دفع بكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، للرد عليها. وفقا لما ذكرت قناة”سي بي إس نيوز” الإخبارية.

وكانت، ميناج، قد حذرت في إحدى التغريدات نشرتها قبل بضعة أيام من اللقاحات قد تسبب عجزا جنسيا وتورما في الخصيتين، قائلة إن ذلك ما حدث مع أحد أقاربها في دولة، ترينيداد وتوباغو، الواقعة جنوبي بحر الكاريبي.

وقد أعقبت المغنية البالغة من العمر، 38 عاما، تلك التغريدة بأخرى قالت فيها إن اللقاحات قد تسبب أيضا مشاكل في مسألة الإنجاب لدى الجنسين، مشيرة إلى أنها سوف تتغيب عن حفلها القادم لرعاية طفلها الصغير الذي ولد في سبتمبر الماضي، وليس جراء مطالب التطعيم.

وفي مقابلة مع “سي إن إن”، سُئل فاوتشي عما إذا كانت لقاحات كورونا يمكن أن تسبب أي مشاكل في الإنجاب لدى الرجال أو النساء، ليرد: “الجواب على ذلك هو لا مدوية”، مضيفا: “لا يوجد دليل على حدوث ذلك”.

وأردف: “هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، وينتشر معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي، والطريقة الوحيدة التي نعرفها لمواجهة البيانات الخاطئة والمضللة هي تقديم الكثير من المعلومات الصحيحة لفضح هذه الأنواع من الادعاءات والتي قد تكون قالتها (ميناج) ببراءة.. و أنا لا ألومها على أي شيء، لكن يجب أن تفكر مرتين في نشر معلومات لا أساس من الصحة نهائيا”.

من جانبه، هاجم، تيرانس ديالسينغ، وزير الصحة في ترينيداد وتوباغو نجمة الراب، وقال إن التدوينة “الكاذبة”، ولفت إلى أن وزارته تلقت “فيضاً من التساؤلات” حول مزاعم ميناج، وأن الوزارة اضطرت لمراجعة بياناتها والإطلاع على المصادر الموثوقة لتستنتج في النهاية أنه لم يتم تسجيل حالة آثار جانبية بسبب لقاحات كورونا في العالم كله لها علاقة بالتأثير على القدرة الإنجابية.

واتهم الوزير نجمة الراب بإضاعة وقت وزارته.

في المقابل، أكدت ميناج لاحقا أنها لا تعارض اللقاحات، وأنه من المرجح أن يجري تطعيمها بعد نشر مزيد من الأبحاث بشأنها وقبل أن تبدأ في جولات غنائية جديدة.

وكتبت على تويتر رداً على أحد المعجبين الذي زعم أنه أجبر على الحصول على اللقاح للذهاب إلى العمل: “أنا أعلم ذلك يا عزيزي، فهناك كثير من البلدان لا تسمح لأفراد الشعب بالعمل بدون التطعيم”.

وأضافت: “أود أن أوصيهم بالحصول على اللقاح، لأن عليهم العمل لإطعام أسرهم. وأنا متأكدة من أنني سأحصل على اللقاح أيضًا لأنني سأذهب في جولة”.

وأشادت ميناج، أيضًا بمعجبة تلقت اللقاح ولم تعاني من أي آثار جانبية: “رائع يا عزيزتي… هذا هو المعيار”.