وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و790 إصابة كورونا و415 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,231
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جرينتش+2 06:09
“فاوتشي” كبير خبراء الأمراض المعدية الامريكي: لقاحات كورونا لا تسبب العجز الجنسي ومشاكل في الإنجاب عند الرجال والنساء
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