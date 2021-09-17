ابرزها حرق امرأتين.. جردة حساب مؤسفة لحوادث الاسبوع الماضي

سجل الأسبوع المنصرم عدة حوادث أمنية تنوعت بين القتل والطعن والانتحار والسطو المسلح، وتعاملت مديرية الأمن العام معها وفق الاختصاصات، وكان أبرزها وفاة سيدتين حرقا في كل من عمان والبلقاء، فيما تحوم حول الحادثتين “شبهات جنائية”.

احتراق امرأتين

وفي التفاصيل، لقيت سيدة حتفها، بعدما أقدم زوجها على حرقها قبل أسبوع في عمان، إثر خلافات بينهما، وتوفيت السيدة في مستشفى البشير الحكومي متأثرة بإصابتها.

من جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه، وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية، فيما تبين أنه لا يوجد للسيدة ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكاوى.

وفي البلقاء عثر مواطن على جثة متفحمة لسيدة سبعينية في منطقة وادي أبو الزيغان – لواء دير علا، وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان وجود الجثة فور ورود البلاغ إليها، وتم إخلاؤها إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وأشارت التقديرات الأمنية الأولية إلى وجود “شبهة جنائية”، فيما أكد مصدر أمني أن التحقيقات ما تزال مستمرة في الحادثة.

توقيف معلم

وفي لواء بني كنانة في محافظة إربد، أوقف المدعي العام معلما اعتدى بالضرب على طالب في مدرسة المنارة، بعد أن تقدم ذوو الطالب بشكوى لدى الأجهزة المعنية، السبت الماضي.

وفيما قرر المدعي العام توقيف المعلم بناء على الشكوى، أبرم ذوو المعلم صك صلح عشائري مع أهل الطالب، وتكفلوا بتحمل كافة النفقات المالية المترتبة على علاج الطالب في المستشفى لحين الشفاء التام.

وفيات مرورية

وفق إحصائيات رسمية، يشهد الأردن وفاة كل 19 ساعة في الحوادث المرورية، حيث توفي 461 شخصا نتيجة تلك الحوادث خلال العام الماضي 2020.

وخلال العام ذاته، أصيب 559 شخصا بسبب عدم التقيد بالقواعد المرورية.

تحطيم بنك في عمّان

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قيام أحد الأشخاص مساء الاثنين الماضي بالاعتداء على فرع احد البنوك في منطقة الياسمين في العاصمة، إثر خلاف بخصوص معاملة بنكية، حيث قام بتكسير زجاج مدخل البنك.

وأضاف أنه تم التحرك على الفور للمكان وضبط الشخص واصطحابه إلى المركز الأمني والتحقيق جارٍ معه.

ضبط متورطين بسلب صيدلية

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين قاما بسلب مبلغ مالي تحت التهديد من صيدلية في منطقة ضاحية الرشيد بعمان، وفق مديرية الأمن العام، الاثنين الماضي.

وقالت المديرية، إنه ورد بلاغ بدخول شخصين مجهولين إلى إحدى الصيدليات في منطقة ضاحية الرشيد في عمّان، وقاما بسلب مبلغ 800 دينار من داخلها تحت التهديد بواسطة أدوات حادة. وخلال فترة زمنية قياسية، تمكنت كوادر البحث الجنائي من تحديد هوية المشتبه بهما والمركبة التي كانا يستقلانها وتحديد مكان وجودهما، وجرى التحرك للمكان ومداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط المركبة التي كانت بحوزتهما.

انتحار شاب في عمّان

أقدم شاب يبلغ من العمر 22 عاما، الثلاثاء، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة “حبل مروحة” في منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، ويشار إلى أن الشاب متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

جثة في إربد

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد، مساء الثلاثاء الماضي، على جثة لشاب عشريني متوفيا داخل منزله في منطقة مجمع الأغوار القديم/ وسط المدينة.

وأشار مصدر من مديرية الأمن العام، إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، فيما شكلت مديرية الشرطة فريقا أمنيا متخصصا من البحث الجنائي للتحقيق في الحادثة وأسبابها.

محاولة سطو فاشلة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ، الثلاثاء الماضي، بدخول شخصين مسلحين إلى فرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار بعمّان، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح.

وأثناء ذلك قام أحد الشخصين بإطلاق عيارات نارية أصاب بها شريكه في الجريمة واحد الموظفين بمنطقة اليد ولاذ بالفرار من المكان.

وأكد الناطق الاعلامي أنه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وإغلاق المنطقة وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم، فيما توفي شريكه لاحقا في أحد المستشفيات متأثرا بإصابته.(الغد)

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