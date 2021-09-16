رفع العلم الوطني فوق مبنى ناحية المزيريب بريف درعا

درعا – سانا

بالتوازي مع انتشار وحدات من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، تم اليوم رفع العلم الوطني فوق مبنى الناحية إيذانا بعودة ممارسة عملها المعتاد واستئناف تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في البلدة، وذلك بعد تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش، ضمن إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار مجحم الدندل أشار لمراسل سانا إلى أن هذا اليوم “يشكل انتصارا جديدا يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري”، مبيناً أن “بطولات الجيش في دحر الإرهاب مهدت لإجراء تسويات للمطلوبين والفارين من الخدمة وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزة بعضهم”.

وأضاف الدندل إنه تم اليوم “إعادة فتح ناحية المزيريب بعد إجراء أعمال التجهيز والتأهيل، لتعود إلى تقديم خدماتها للمواطنين”.

مدير ناحية المزيريب، المقدم علي زينو أشار إلى أن “وجود وحدات الشرطة هدفه مساعدة الأهالي وإعادة تفعيل الخدمات لمواطني المزيريب والقرى التابعة لها”.

إلى ذلك استمرت لليوم الثاني على التوالي عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، وتسليم السلاح للجيش العربي السوري ضمن مبنى البلدية في البلدة.