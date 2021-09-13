طائرات العدو تغير على عدة أهداف في قطاع غزة فجر اليوم، والمقاومة ترد بإطلاق صاروخ على مستوطنات الغلاف/ فيديو

غزة – وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فقد أفادت مصادر المقاومة أن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للمقاومة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، وموقع فلسطين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وموقع اليرموك في منطقة “معن” شرقي خانيونس، وموقع الـ”17″ سابقًا غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت بأن طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار قصفت موقعًا على الطريق الساحلي غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الاحتلال أحدثت دوي انفجارات ضخمة، مما أوقع أضرارًا مادية في بعض ممتلكات المواطنين.

وقد أطلقت المقاومة نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال في أجواء القطاع.

كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف أثناء قيام طائرات الاحتلال بشن غاراتها على القطاع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف، واعترضته القبة الحديدية.

ومن جانبه، أفاد مراسل وكالة شهاب، بأن الطيران الإسرائيلي، استهدف موقع الثكنة شرق رفح جنوب القطاع. وأضاف بأن الطيران الحربي استهدف موقع اليرموك شرق خانيونس، بعدة صواريخ.

وفي وسط القطاع، أغارت طائرات الاحتلال الاستطلاعية والحربية على موقع 17 التابع للمقاومة غرب دير البلح، وفق مراسلنا.

أما في شمال القطاع، فالغارات استهدفت موقع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأثناء الغارات الإسرائيلية على القطاع، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا:” متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية”.

كما أفاد المراسل بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة. وعقب إطلاق الصاروخ صوب الغلاف، أغارت طائرات الاحتلال على موقع البحرية التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:” أغارت طائرات حربية على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ نحو سديروت، كما أغارت الطائرات مرة ثانية على موقغ عسكري في خانيونس ردا على إطلاق نيران رشاشة نحو الطائرات”.

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