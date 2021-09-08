بدء اجتماع وزراء الطاقة في الاردن ومصر وسوريا ولبنان

بدأ في العاصمة عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان الذي يستضيفه الاردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن.

ويضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور ريمون غجر.

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق، إن موضوع إيصال الكهرباء للبنان سيُرجأ البحث به إلى وقت لاحق.

ووصفت مصادر مطلعة الاجتماع بأنه “تنسيقي بحت، وسيتناول إمكانية نقل الغاز عبر الأنابيب، والكلف المتوقعة للمشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ضمن الإطار العربي لدعم لبنان اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة”.

وقد رحبت دمشق، السبت الماضي، بـ”طلب” لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها وأبدت استعداداً “لتلبيته” للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر، وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل 10 سنوات.

كما أبدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الشهر الماضي، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الشهر الماضي، عن مساعدة أميركية لتوفير الكهرباء في لبنان من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.