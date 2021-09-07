ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
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جرينتش+2 11:13
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 14 وفاة والف وإصابتي كورونا و812 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 780,975
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