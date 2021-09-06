تونس اولاً والاردن رابعاً والسعودية آخراً.. الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020”

حصدت الدول العربية 57 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ16 من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 24 أغسطس الماضي، وحتى 5 سبتمبر 2021.

وقد تصدرت تونس قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية والفضية، والمركز الثاني في الترتيب العام برصيد 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتان).

بينما تربعت الجزائر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 12 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020” من حيث الميداليات الذهبية:

1- تونس – 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتان).

2- الجزائر – 12 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية).

3- المغرب – 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية).

4- الأردن – 5 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

5- الإمارات – 3 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

6- مصر – 7 ميداليات (5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

7- العراق – 3 ميداليات (ميدالية فضية واحدة، وميداليتان برونزيتان).

8- الكويت – ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

9- السعودية – ميدالية برونزية واحدة.

10- سلطنة عمان – ميدالية برونزية واحدة.

11- قطر – ميدالية برونزية واحدة.