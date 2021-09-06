الساعدي القذافي يصل إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا

وصلت طائرة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، ليل الأحد/الاثنين، إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.

وذكرت مصادر لوكالة “سبوتنيك”، أن الطائرة وصلت منذ قليل إلى إسطنبول التركية.

في وقت سابق، قالت مصادر من تيار القذافي إن “الساعدي غادر ليبيا عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول”، حسب مراسل “سبوتنيك”.

وأضاف أن “عملية الإفراج جاءت بناء على جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مع قبيلة القذافي بشأن الاتفاق للإفراج على الساعدي وتوجهه إلى تركيا، وذلك تنفيذا لحكم براءة من التهم المنسوبة إليه.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إنها أفرجت عن الساعدي القذافي وسلمته إلى عائلته.

وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات ‏سابقة لـ”سبوتنيك” الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار ‏تنفيذ الحكومة حكم البراءة.

وكان محامي عائلة القذافي قد قال في تصريحات سابقة لوكالة “سبوتنيك”، إن عائلة القذافي ‏لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ ‏الساعدي القذافي، قبل ملاحقتهم ورفع القضايا ضدهم محليا ‏ودوليا‎.

في 2018 قالت وزارة العدل الليبية، إن الساعدي القذافي، ثبت أنه غير مذنب بارتكاب القتل والخداع والتهديد والاسترقاق والتشهير باللاعب السابق بشير الرياني.