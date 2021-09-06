أمن الدولة تعقد جلسة علنية بقضية أسامة الرحيل (العجارمة)

عمان 6 أيلول(بترا)- عقدت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الاثنين، الجلسة العلنية الأولى بقضية أسامة الرحيل والمتهمين الآخرين بالقضية ذاتها، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول الجاري، لسماع شهود النيابة العامة.

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