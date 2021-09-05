ضبط كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية المخدرة في عمّان

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية المخدرة في أحد الشقق السكنية في محافظة العاصمة.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الاحد، أنه تمت مصادرة المستحضرات المضبوطة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين على حيازتها.

وأشار مهيدات أن فرق المؤسسة الرقابية تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدام مثل هذه المستحضرات بالشكل الأمثل وصرفها للمرضى بوصفات طبية أصولية وبالكميات المسموح بها استنادًا إلى القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وبهذا الشأن، تدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000