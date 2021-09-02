“الجزيرة” تحاور برهم صالح في برنامجها الجديد “الجانب الآخر”

الدوحة – تستعد قناة الجزيرة قريبا لإطلاق أحدث برامجها: “الجانب الآخر” الذي تقدمه الإعلامية عُلا الفارس، وتحاورُ فيه شخصياتٍ عامة ذات حضور عالمي، تُمثلُ رؤساء دول وحكومات، وأمراء، وقيادات مؤثرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

ويسلط البرنامج، في سلسلته الشهرية، الضوء على جوانب غير معروفة في حياة الشخصيات العامة، ليدخل في مساحاتٍ جديدة وغير مألوفة لدى الرأي العام بما يتيحُ للجمهور الاطلاعَ على ما كان متواريا من حياة الضيف وعمله، انطلاقاً من مراحل تَكَوّنِ وعي هذه الشخصيات، وصولاً إلى المرحلة التي تبوأت فيها المسؤولية في الشأن العام، وما واجهته من تحديَّاتٍ وتحولاتٍ خلال نشاطها وعملها.

وتقوم حلقات “الجانب الآخر” على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته، على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء، ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة، عبر تنويع أماكن التصوير، مع التركيز على الفضاءات المفتوحة، ومعالجة السرد تحريريا وبصريا بشكل إبداعي.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الرئيس العراقي برهم صالح، ليتحدث مع علا الفارس عن نشأته وبيئته الاجتماعية وتشكل وعيهِ ومحطات مفصلية من سيرته، وصولاً إلى انتخابهِ رئيسا لجمهورية العراق عام 2018، ولا تغفل الحلقة مناقشة أبرز الملفات العراقية الساخنة، وتحديداً تلك التي أثير حولها الجدل خلال فترة رئاسته، ومن ضمنها الاحتجاجات وأزمات النفط وتداول السلطة بين الفرقاء السياسيين.

جدير بالذكر ان طروحات “المجد” تختلف جذريا عما تطرحه الجزيرة، ولكنها افضل، فيما يخص المقاومة، من الفضائيات الخليجية المنافسة، وعلى رأسها “العربية”.