القوات المسلحة تنعى الوكيل المشاقبة المشارك في تمرين النجم الساطع



عمان 31 آب (بترا)- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الوكيل احمد سالم احمد المشاقبة، أحد المشاركين في تمرين النجم الساطع، الذي توفي أمس الاثنين، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس، وذلك في جمهورية مصر العربية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوة الأردنية المشاركة في التمرين وصلت أمس إلى مصر، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات التمرين يوم الخميس المقبل، في مناطق التدريب المخصصة وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المصدر أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد وصوله إلى أرض الوطن على متن طائرة عسكرية أردنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

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