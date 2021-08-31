مهدد الطبيب في مستشفى الرويشد يسليم نفسه للامن

أعلنت مديرية الأمن العام، تحديد هوية مهدد طبيب في مستشفى الرويشد، حيث قام بتسليم نفسه، والتحقيق جار معه.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن التحقيقات في شكوى التهديد التي تقدم بها أحد الأطباء في مستشفى الرويشد، قادت لتحديد مرسل التهديد عبر الهاتف، والذي وضع رصاصة ملفوفة بقطعه قماش داخل المستشفى.

وأضاف أنه بالبحث عن الشخص ومتابعته، قام بتسليم نفسه للمركز الأمني المختص، وبوشرت التحقيقات معه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد اعلن، اليوم الثلاثاء، إن طبيبا في مستشفى الرويشد تقدم بشكوى بتعرضه للتهديد من شخص مجهول عبر اتصال هاتفي.

وأضاف، أنه أبلغ الأمن العام بالعثور على رصاصة لُفت بقطعة قماش داخل المستشفى.

وأشار إلى أن التحقيقات بوشرت للوصول لهوية الشخص، وإلقاء القبض عليه.