بايدن يُحمّل ترامب وحكومة غني مسؤولية الخروج المُخزي من أفغانستان، وبوتين يمنح اليانكي الهارب درجة "صفر مكعب"
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جرينتش+2 05:27
وفاة “السجين” لطيف جاسم وزير الإعلام في عهد صدام حسين
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