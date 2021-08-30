الف مبروك..طالبان تعلن اعادة استقلال افغانستان وهزيمة امريكا، بعد اكتمال فرار آخر عساكر التانكي المحتل أمريكي
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في ذكرى وفاته.. سر إقامة جنازتين لنجيب محفوظ : عسكرية تقدمها الرئيس مبارك، وشعبية كان النعش فيها فارغاً
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